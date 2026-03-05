Haberler

Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki çalışmalar dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Alanyaspor, Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi

İtalyanları dize getirdi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor