Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki çalışmalar dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Alanyaspor, Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA