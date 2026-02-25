Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas organizasyonları üzerinde duran turuncu-yeşilli ekip, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Pereira'ya eski ve yeni fotoğraflarından oluşan kolajın yer aldığı tabloyu hediye etti. Teknik heyet ve futbolcular da kutlamaya katılarak Pereira'nın doğum gününü tebrik etti.

Corendon Alanyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı