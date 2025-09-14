Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile 17 Eylül'de oynayacağı erteleme maçı için hazırlıklarını Joao Pereira yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanlar, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 17 Eylül Çarşamba günü oynayacağı 1. haftadan erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor