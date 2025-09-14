Haberler

Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile 17 Eylül'de oynayacağı erteleme maçı için hazırlıklarını Joao Pereira yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanlar, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 17 Eylül Çarşamba günü oynayacağı 1. haftadan erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı

Bu pozisyonda oyun devam etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.