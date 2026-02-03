Haberler

Alanyaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı


Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta müsabakasında yarın Boluspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, antrenmanını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Boluspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Bolu Atatürk Stadyumunda yarın 13: 00'te oynanacak olan mücadeleyi İzmir bölgesi üst klasman hakemi Ayberk Demirbaş yönetecek. - ANTALYA

