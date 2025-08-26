Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, yenileme ve antrenman çalışmaları yaptı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda İkas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından, pas ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
