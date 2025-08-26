Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda İkas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından, pas ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.