Alanyaspor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşti.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasın ardından taktik organizasyonlarıyla son buldu.
Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt