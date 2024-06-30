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Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı

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Turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular koşu ve ısınma çalışmalarının ardından kondisyon koşularıyla idmanı tamamladılar. Hazırlıklar yarın çift antrenmanla devam edecek.

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yaptı.

Antrenmana koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı kondisyon koşularıyla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Futbol Spor Güncel Haberler

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