Corendon Airlines X-Waters yüzme yarışları yarın Antalya'da başlayacak

Antalya'da Corendon Airlines sponsorluğunda, bu yıl ikincisi düzenlenecek uluslararası açık deniz yüzme sporu X-Waters'ın yarın startı verilecek.

"Akdeniz rüyasında yüzün" mottosuyla Corendon Airlines sponsorluğunda Sedoxy Sports tarafından Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilecek yarışmada 21 ülkeden 750 sporcu mücadele edecek.

Dayanıklılık ve kondisyonun sınanacağı yarışmada sporcular 2 bin 500 metrelik iki turdan oluşan 5 kilometre uzun mesafe parkurunun yanı sıra 1 mil, 500 metre, 2x1 kilometre bayrak yarışı yapacak.

Yarışmada ayrıca X-KIDS 200 ve 50 metre parkurlarında çocuklar mücadele edecek.

Sedoxy Sports Direktörü Onur Şentürk, AA muhabirine, yabancı katılımcılar oranı bakımından Türkiye'nin en büyük yarışmalarından birini düzenlediklerini söyledi.

Antalya'nın en büyük yüzme yarışmasını yaptıklarını vurgulayan Şentürk, "Açık su yüzme branşı ülkemizde çok hızla gelişiyor. Antalya'nın özellikle mavi bayraklı plajlarını göstermek en büyük amacımız." dedi.

Bu yıl 21 ülkeden 750 sporcunun yarışacağını belirten Şentürk, en küçük sporcunun 6, en büyük sporcunun ise 80 yaş üzerinde olduğunu ifade etti.

Antalya'nın turizmin ve sporun başkenti olduğunu dile getiren Şentürk, "Katılım her yıl artarak devam ediyor. X Waters Antalya'da katılan sporculara özellikle kentin yerel lezzetlerini, ülkemizin güzelliklerini ve sunduğumuz hizmetleri göstermek için burada sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

Yarışma 3 Mayıs'ta sona erecek.