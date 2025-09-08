Haberler

Conceicao iptal! Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu

Conceicao iptal! Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör gündemi hakkında konuştu. Göreve geldiği takdirde yapacağı hoca seçimi hakkında yorum yapan Saran, "Artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Başkan Adayı olan Sadettin Saran, Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi.

CONCEICAO İPTAL

Sadettin Saran, daha önce yaptığı bir konuşmada Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söylemişti. Saran, artık Portekizli teknik adamın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

''YERLİ HOCA İLE ANLAŞACAĞIZ''

Göreve geldikleri takdirde yerli bir teknik adamı takımın başına getireceğini söyleyen Saran, "Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGECELERİN YARGICI:

İsmail Kartal diyorsun yani :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
