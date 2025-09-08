Conceicao iptal! Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör gündemi hakkında konuştu. Göreve geldiği takdirde yapacağı hoca seçimi hakkında yorum yapan Saran, "Artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız." dedi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Başkan Adayı olan Sadettin Saran, Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi.
CONCEICAO İPTAL
Sadettin Saran, daha önce yaptığı bir konuşmada Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söylemişti. Saran, artık Portekizli teknik adamın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
''YERLİ HOCA İLE ANLAŞACAĞIZ''
Göreve geldikleri takdirde yerli bir teknik adamı takımın başına getireceğini söyleyen Saran, "Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım." dedi.