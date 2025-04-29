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ÇOMÜ'de 'Koşamayanlar İçin Koşuyoruz' Etkinliği Düzenlendi

ÇOMÜ'de 'Koşamayanlar İçin Koşuyoruz' Etkinliği Düzenlendi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Wings for Life World Run' koşusu kapsamında 'Koşamayanlar İçin Koşuyoruz' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte dereceye giren yarışmacılara madalya verildi ve pilav ikram edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Birliği Koordinatörlüğü tarafından omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan "Wings for Life World Run" koşusu kapsamında "Koşamayanlar İçin Koşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte derece yapan yarışmacılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Arda Aydın tarafından madalya takdimi yapıldı.

Pilav ikramı ile son bulan etkinliğe, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Arda Aydın ve ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver'in yanı sıra akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Spor
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