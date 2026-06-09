Çok büyük oynuyor! Dursun Özbek, Bayern Münih'in efsanesi ile görüşecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Bayern Münih'in eski yöneticisi ve efsane futbolcusu Oliver Kahn ile sürpriz bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

OLIVER KAHN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

İbrahim Seten'in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, Alman futbol adamı Oliver Kahn ile çarşamba günü saat 13.30'da bir araya gelecek. Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama henüz yapılmazken, tarafların kulübün vizyon projeleri ve sportif yapılanması üzerine bir fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.