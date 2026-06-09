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Çok büyük oynuyor! Dursun Özbek, Bayern Münih'in efsanesi ile görüşecek

Çok büyük oynuyor! Dursun Özbek, Bayern Münih'in efsanesi ile görüşecek
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarşamba günü Bayern Münih'in eski yöneticisi ve efsane futbolcusu Oliver Kahn ile birlikte vizyon görüşmesi yapacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Bayern Münih'in eski yöneticisi ve efsane futbolcusu Oliver Kahn ile sürpriz bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

OLIVER KAHN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

İbrahim Seten'in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, Alman futbol adamı Oliver Kahn ile çarşamba günü saat 13.30'da bir araya gelecek. Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama henüz yapılmazken, tarafların kulübün vizyon projeleri ve sportif yapılanması üzerine bir fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi. 

BAYERN'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK YAPTI 

Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Oliver Kahn, yeşil sahalara veda ettikten sonra idari tarafta da önemli roller üstlendi. Alman devlerinden Bayern Münih'te geçmiş dönemde CEO ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Kahn, hem saha içinde hem de kulüp yönetiminde çok ciddi bir tecrübeye sahip.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısüleyman koç:

Ne futbolcuydu be

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