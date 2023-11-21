Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda gençler ve yıldızlar kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

8. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde üç gün süren organizasyonda müsabakalar gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, gençler kategorisinde tek erkeklerde Abdulsamet Tekedereli (Aydın), tek kızlarda Ülviye Türkoğlu (Amasya) şampiyonluğa ulaştı. Yıldızlarda ise tek erkeklerde Enes Gülcan (Karaman), tek kızlarda Azragül Özcan (Malatya) birinciliği elde etti.

Kurum sıralamasında Malatya Çocuk Evleri Sitesi birinci, Aydın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ikinci, Batman Çocuk Evleri Sitesi ise üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran takdim etti.