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Clippers, Play-off Serisini Eşitledi; Knicks Yarı Finale Yükseldi

Clippers, Play-off Serisini Eşitledi; Knicks Yarı Finale Yükseldi
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Los Angeles Clippers, NBA Batı Konferansı play-off 1. tur 6. maçında Denver Nuggets'ı 111-105 yenerek seriyi 3-3'e taşıdı. Öte yandan, New York Knicks de Detroit Pistons'ı 116-113 yenerek yarı finale yükseldi ve Boston Celtics ile eşleşti.

Los Angeles Clippers, NBA Batı Konferansı play-off 1. tur 6. maçında konuk ettiği Denver Nuggets'ı 111-105'lik yenerek, seriyi 3-3'e taşıdı.

NBA'de heyecan play-off maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers evinde karşılaştığı Denver Nuggets'ı 111-105'lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Clippers'ta James Harden 28 sayı, Kawhi Leonard 27 sayı, 10 ribaund ve Norman Powell da 24 sayıyla mücadele etti. Denver'da ise Nikola Jokic 25 sayı, Jamal Murray da 21 sayıyla maçı tamamladı.

New York Knicks yarı finale yükseldi, Boston ile eşleşti

Doğu Konferansı'nda New York Knicks deplasmanda oynadığı Detroit Pistons'ı 116-113'lük skorla yenerek seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. New York Knicks, konferans yarı finalinde Boston Celtics ile eşleşti. New York'ta Jalen Brunson 40 sayı, Mikal Bridges 25 sayı ve OG Anunoby de 22 sayıyla katkı verdi. Detroit'te ise Cade Cunningham 23 sayı, Jalen Duren 21 sayı ve Malik Beasley de 20 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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