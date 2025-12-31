Los Angeles Clippers'tan, Sacramento Kings'e 41 sayı fark

NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Sacramento Kings'i 131-90'luk skorla mağlup etti ve üst üste 5, toplamda da 11. galibiyetini kazandı.

NBA'de heyecan 4 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers, FedExForum'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı VJ Edgecombe'nin son saniyelerde attığı üçlükle 139-136'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 17. galibiyetini kazanan Philadelphia'da Tyrese Maxey 34 sayı, 12 ribaund, Joel Embiid 34 sayı, 8 ribaund ve VJ Edgecombe 25 sayıyla oynarken, milli basketbolcu Adem Bona da 25 dakika sürede 4 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Memphis'te ise Ja Morant'ın 40, Cedric Coward'ın da 28 sayısı galibiyete yetmedi.

Clippers, Kings'i farklı geçti, üst üste 5. kez kazandı

Los Angeles Clippers evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 131-90 gibi farklı skorla yendi ve üst üste 5, toplamda da 11. galibiyetini elde etti. Clippers'te Kawhi Leonard 33 sayı ve James Harden da 21 sayıyla ön plana çıktı. Ligdeki 25. mağlubiyetini alan Sacramento'da ise Nique Clifford 18 sayı, Russell Westbrook ile Maxime Raynaud da 12'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies: 136 - Philadelphia 76ers: 139

Utah Jazz: 119 - Boston Celtics: 129

Los Angeles Lakers: 106 - Detroit Pistons: 128

Los Angeles Clippers: 131 - Sacramento Kings: 90 - İSTANBUL