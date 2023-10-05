Çin'deki Asya Oyunları'nda Cirit Taşıyan Robotlar
Çin'de düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda sevimli ve becerikli robotlar, ziyaretçileri karşılama ve çocuklarla ilgilenmenin yanı sıra Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda cirit de taşıdı.
Cirit taşıyan robotların çeşitli görüntüleri
Çin'de düzenlenen 19. Asya Oyunları'ndaki sevimli ve becerikli robotlar ziyaretçileri karşılama ve çocuklarla ilgilenmenin yanı sıra Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda cirit de taşıdı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Spor