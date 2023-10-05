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Çin'deki Asya Oyunları'nda Cirit Taşıyan Robotlar

Çin'de düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda sevimli ve becerikli robotlar, ziyaretçileri karşılama ve çocuklarla ilgilenmenin yanı sıra Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda cirit de taşıdı.