Çin'de 4. Asya Paralimpik Oyunları Meşale Turu Başladı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek 4. Asya Paralimpik Oyunları için meşale turu resmen başladı. Meşale, halter şampiyonu Tan Yujiao tarafından taşındı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek 4. Asya Paralimpik Oyunları için meşale turunu başlatan Çinli paralimpik sporcu Tan Yujiao, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentine bağlı Chun'an ilçesinde 4. Asya Paralimpik Oyunları'nın meşale turu Perşembe günü resmen başladı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin meşaleyi bir kazandan aldığı alevle tutuşturarak Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nın halter şampiyonu ve ilk meşale taşıyıcısı olan Tan Yujiao'ya verdi ve meşale turunun başladığını duyurdu.

Beşinci meşale taşıyıcısı Xiang Huaxing, kendi memleketinde Asya Paralimpik Oyunları meşalesini taşımaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Ulusal Paralimpik Oyunları'nda altı altın ve üç gümüş madalya kazanan Xiang, "Umarım tüm engelli bireyler kendilerine güvenip kendi sınırlarını aşabilir" dedi.

Hangzhou, Çin'in 201 altın madalyayla zirvede tamamladığı 19. Asya Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı. 4. Asya Paralimpik Oyunları 22-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.