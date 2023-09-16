Çin'de 19. Asya Oyunları Meşale Koşusu Düzenlendi

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Lishui kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunu izlyen insanlar, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)
LİSHUİ, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Lishui kentinde 19. Asya Oyunları meşale koşusu düzenlendi.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Lishui kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda meşaleyle koşan Fang Yuting, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Lishui kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunda meşaleyle koşan Zhu Xueying, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Lishui kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları meşale koşusunun açılış töreni, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)