Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA'yı 82-73 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çimsa ÇBK Mersin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Beşiktaş BOA'yı 82-73 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-44 önde tamamlayan Mersin ekibi, üçüncü periyodu da 70-63 önde geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Yavuzhan Kürşat Aydın
Çimsa ÇBK Mersin : Leite 26, Thomas 24, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş, Beren Burke 10, lagupova 8, Diaby 11, Esra Ural
Beşiktaş BOA: Lazic 6, Simms 6, Meltem Yıldızhan 11, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır 6, Alleyne 6, Badiane 19, Davis 11
1. Periyot: 27-28
Devre: 54-44
3. Periyot: 70-63
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Çimsa ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 82-73 yendi.
Kaynak: AA