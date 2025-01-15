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ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi'nde İspanyol Ekibi Yendi

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi'nde İspanyol Ekibi Yendi
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ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi E Grubu 2. tur dördüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 79-62'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Veronika Obertova (Slovakya), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Rupert 34, Araujo 5, Sinem Ataş 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Asena Yalçın

Perfumerias Avenida: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Carter 6, Gil 12, Jespersen 5, Jankovic 2, Vilaro 8, Fasoula 10

1. Periyot: 30-15

Devre: 48-31

3. Periyot: 64-51

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 79-62 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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