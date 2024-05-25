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Çimentaş Elazığspor TFF 2. Lig'e yükseldi

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TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e terfi etti. Karşılaşmanın ardından kupa töreni yapıldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu

52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Ahmet Baha Bilgin, Hüsamettin Tut (Dk. 86 Enes Yetim), Nazmi Candoğan, Sergen İlhan (Dk. 56 Hüseyin Güngör), Ali Kemal Başaran, Furkan Uslu (Dk. 77 Oğuzhan Öztürk), Mustafa Yılmaz (Dk. 77 Anıl Şahin), Yusuf Mert Tunç, Kadir Ari, Sinan Akaydın (Dk. 56 Yusuf Atasoy)

Çimentaş Elazığspor : Hakan Canbazoğlu, Mehmet Eksik, Hasan Ekici (Dk. 66 Burhan Arman), Berşan Yavuzay, Metin Peker, Fatih Kıran, Yağızcan Erdem, Mikail Koçak (Dk. 90 Mehmet Ablay), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mesut Saray), Çağrı Yağız Yasak, Bahattin Köse (Dk. 63 Murat Torun)

Goller: Dk. 51 Beykan Şimşek (Penaltıdan), Dk. 90+5 Çağrı Yağız Yasak, Dk. 90+8 Murat Torun ( Çimentaş Elazığspor )

Kırmızı kart: Dk. 33 Nazmi Candoğan (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Metin Peker, Dk. 36 Bahattin Köse, Dk. 59 Mehmet Eksik, Dk. 90+3 Fatih Kıran ( Çimentaş Elazığspor ), Dk. 43 Sinan Akaydın, Dk. 45 Ali Kemal Başaran, Dk. 90+7 Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)

TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e terfi etti.

51. dakikada Çimentaş Elazığspor öne geçti. 48. dakikada gelişen atakta meşin yuvarlağın Hüsamettin Tut'un eline temas etmesinin ardından VAR incelemesine giden hakem penaltıya hükmetti. Aynı dakikada topun başına geçen Beykan Şimşek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+5. dakikada Çimentaş Elazığspor skoru 2-0 yaptı. Ani gelişen atakta Mesut Saray ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yanındaki Çağrı Yağız Yasak'a bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

90+8'de durum 3-0 oldu. Sağ taraftan gelişen atakta 52 Orduspor FK savunmasından topu kapan Çağrı Yağız Yasak, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Murat Torun da yakın direkte topu filelerle buluşturdu: 0-3

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Çimentaş Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Kupa töreni yapıldı

Karşılaşmanın ardından TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarlarıyla birlikte kutlayan Çimentaş Elazığsporlu oyuncular, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Saha içine kurulan platforma madalyalarını alarak çıkan bordo-beyazlı takımın kupası, kaptan Mesut Saray'ın ellerinde yükselirken, Elazığsporlu futbolcular tribünleri dolaşarak taraftarlarını selamladı.

Kaynak: AA / Spor

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