Çimentaş Elazığspor, Play-Off'a Hazırlanıyor

Nesine 2. Lig Play-Off 3. turundaki rakibini bekleyen Çimentaş Elazığspor, günü izinli olarak geçirecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 2. olarak bitiren ve play-offlara 3. turdan itibaren katılacak olan Çimentaş Elazığspor'da hazırlıklara ara verildi. Rakibi cuma günü oynanacak olan 68 Aksarayspor - Vanspor FK maçı sonrası netleşecek olan Elazığspor, hazırlıklarına cuma günü yapacağı tek antrenmanla kaldığı yerden devam edecek. Saat 14.30'da Elazığspor Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. - ELAZIĞ