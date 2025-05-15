Çimentaş Elazığspor, Play-Off'a Hazırlanıyor

Çimentaş Elazığspor, Play-Off'a Hazırlanıyor
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Nesine 2. Lig Play-Off 3. turunda rakibini bekleyen Çimentaş Elazığspor, hazırlıklara ara vererek gününü izinli geçirecek. Cuma günü rakibi belli olacak olan takım, antrenmanlarına aynı gün devam edecek.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. turundaki rakibini bekleyen Çimentaş Elazığspor, günü izinli olarak geçirecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 2. olarak bitiren ve play-offlara 3. turdan itibaren katılacak olan Çimentaş Elazığspor'da hazırlıklara ara verildi. Rakibi cuma günü oynanacak olan 68 Aksarayspor - Vanspor FK maçı sonrası netleşecek olan Elazığspor, hazırlıklarına cuma günü yapacağı tek antrenmanla kaldığı yerden devam edecek. Saat 14.30'da Elazığspor Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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