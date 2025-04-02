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Çimentaş Elazığspor, Motolux 68 Aksarayspor'u 3-1 İle Geçti

Çimentaş Elazığspor, Motolux 68 Aksarayspor'u 3-1 İle Geçti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. Hafta erteleme maçında Çimentaş Elazığspor, evinde 68 Aksarayspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. Hafta erteleme maçında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır, Harun Terin, Mehmet Özgür İşbilen

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Beykan Şimşek (Kerim dk. 65), Yusuf Mert Tunç (Fuat dk. 65), Yağızcan Erdem, Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay

68 Aksarayspor: Ali Türkan, Alperen Kuyubaşı (Oğuzhan dk. 39), Doğan Ateş (Özgür Baran dk. 74), İbrahim Yılmaz, Atamer Bilgin (Ahmet Abdullah dk. 39), Muhammet Onur Başyiğit, Alim Harlak (Yasin dk. 64), Cengiz Ötkün (Onur Ramazan dk. 74), Ercan Yazıcı, Abdurrahman Canlı, Onur Ural

Goller: Alpay (dk. 27), Yağızcan (dk. 58) Fuat (dk. 66) (Elazığspor), İbrahim (dk. 85) (68 Aksarayspor)

Sarı Kartlar: Beykan (Elazığspor), Cengiz, Abdurrahman, Doğan, Ercan (68 Aksarayspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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