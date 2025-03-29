Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Forvette sürpriz! İşte dev derbinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

Çimentaş Elazığspor, Fırat Gül ile Resmi Sözleşme İmzaladı

Çimentaş Elazığspor, Fırat Gül ile Resmi Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Çimentaş Elazığspor, teknik direktör Fırat Gül ile resmi sözleşme imzaladı. Gül, daha önce Kocaelispor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Çimentaş Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fırat Gül ile resmi sözleşme imzaladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Bülent Yenihayat'ın istifası sonrası prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Fırat Gül ile resmi sözleşme imzalandı. Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç çalıştırıcıya hoşgeldin denildi. 2022-23 sezonunda Kocaelispor'la şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, son olarak Kastamonuspor'u çalıştırdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.