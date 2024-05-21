Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 SFK ile oynadığı maçta taraftar rekoru kırdı

Çimentaş Elazığspor'un sahsında Efeler 09 SFK ile karşılaştığı Play-Off rövanş maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı olarak kayıtlara geçti.

TFF 3. Lig Play-Off 3. turunda sahasında Efeler 09 SFK'yı konuk ederek Play-Off finaline yükselme başarısı gösteren Elazığspor, tarihi taraftar rekorunu kırdı. 1967 yılında kurulan bordo-beyazlı camia tarihi boyuncu en fazla seyirci rekoruna Efeler 09 SFK maçıyla ulaştı. Müsabakayı 16 bin 689 taraftar tribünlerden takip ederken, bu sayı hem yeni Elazığ Atatürk Stadyumunun hem de Elazığ tarihinin taraftar rekoru olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ