Çimentaş Elazığspor'dan Taraftarlara Seyircisiz Oynamama Çağrısı
Bordo-beyazlı kulüp, çirkin tezahüratlar yüzünden aldığı cezalardan ders çıkararak taraftarlarını duyarlı olmaya çağırdı. Eğer bir ceza daha alırlarsa, bir sonraki iç saha maçını seyircisiz oynayacaklar.
Bordo-beyazlı kulüp taraftarlarına çağrıda bulunarak, seyircisiz oynama cezası almamak için çağrı yaptı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 16. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor, zorlu maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bu haftaya kadar 4 kez ceza alan bordo-beyazlı kulüp bir daha aynı sebepten ötürü ceza alırsa bir sonraki iç saha maçını seyircisiz oynamak zorunda kalacak. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor