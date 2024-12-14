Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Bugüne kadar terörist diyorlardı! ABD, şimdi ayağına gitti
HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız
Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı

Çimentaş Elazığspor'dan Taraftarlara Seyircisiz Oynamama Çağrısı

Çimentaş Elazığspor'dan Taraftarlara Seyircisiz Oynamama Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bordo-beyazlı kulüp, çirkin tezahüratlar yüzünden aldığı cezalardan ders çıkararak taraftarlarını duyarlı olmaya çağırdı. Eğer bir ceza daha alırlarsa, bir sonraki iç saha maçını seyircisiz oynayacaklar.

Bordo-beyazlı kulüp taraftarlarına çağrıda bulunarak, seyircisiz oynama cezası almamak için çağrı yaptı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 16. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor, zorlu maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bu haftaya kadar 4 kez ceza alan bordo-beyazlı kulüp bir daha aynı sebepten ötürü ceza alırsa bir sonraki iç saha maçını seyircisiz oynamak zorunda kalacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ulaşacakları yerin Türkiye için de önemi büyük
img

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su da var
img

İki iPhone modelinin satışı durduruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesi'ne ilerliyor
Ulaşacakları yerin Türkiye için de önemi büyük
Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.