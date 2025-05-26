Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Vanspor FK Maçı, Madde İle İlgili Olaylar Nedeniyle Tatil Edildi

Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Vanspor FK Maçı, Madde İle İlgili Olaylar Nedeniyle Tatil Edildi
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Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK'nın mücadelesi, yardımcı hakeme atılan bir madde nedeniyle tatil edildi. Maç öncesi ve sırasında gerginlik yaşanırken, yetkililer taraftarlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşması, yardımcı hakemin başına "madde" isabet etmesi nedeniyle tatil edildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki maçta sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik yaşandı. Sahaya yabancı madde, meşale atılması nedeniyle maç zaman zaman durdu.

Maç öncesinde ve sırasında Elazığ AK Parti Milletvekili Erol Keleş, CHP Milletvekili Gürsel Erol ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, taraftar ve futbolcularla iletişim kurarak sakin olmaları telkininde bulundu.

Maçın 56. dakikasında Çimentaş Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öndeyken tribünden atılan "madde" yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına isabet etti. Bunun üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, sahayı yardımcılarıyla terk ederek soyunma odasına gitti.

Stattan yapılan anonsla maçın tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yenmişti.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Spor
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