Çilimli'ye yarı olimpik yüzme havuzu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli ilçesinde yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından D-100 Karayolu İslahiye köyü mevkiinde yaptırılan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşası devam ediyor. Vali Cevdet Atay, Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve kurum amirleri ile birlikte, yapımına devam edilen yüzme havuzu inşaatını gezdi yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çilimli, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçe halkına hizmet verecek olan havuzun en kısa sürede tamamlanıp hizmete alınacağı bildirildi. - DÜZCE