Cide'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlamaları

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı.

İlçe Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, Ayşe ve Abdurrahman Parlar çiftli ile Ramazan ve Yüksel Hafif çiftini ziyaret etti.

Müdürlük personeli, bir süre sohbet ettikleri Hafif ve Parlar çiftine sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Parlar ve Hafif çifti ise ziyaret dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.