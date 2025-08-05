Çiçek Solon Şensoy, Gülle Atmada Türkiye Rekoru Kırdı

Çiçek Solon Şensoy, Gülle Atmada Türkiye Rekoru Kırdı
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İstanbul'daki Masterler Türkiye Pist Şampiyonası'nda Antalyasporlu master milli atlet Çiçek Solon Şensoy, gülle atmada 6.79'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Masterler Türkiye Pist Şampiyonası'nda Antalyasporlu master milli atlet Çiçek Solon Şensoy, gülle atmada Türkiye rekoru kırdı.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, master atlet Şensoy, Üsküdar Burhan Felek Spor Kompleksi atletizm sahasında gerçekleştirilen organizasyonda, kategorisindeki 50 sporcu ile mücadele etti.

Şensoy, 80 yaş kategorisi 100 metre koşuda 20.05'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Gülle atma disiplininde de yarışan Şensoy, bu branşta da 6.79'luk derecesi ile altın madalyanın sahibi olurken aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Spor
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