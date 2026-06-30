Ulukaya memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı

Dünyaca ünlü gıda markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, memleketi Erzincan'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kentte düzenlenen karşılamada Ulukaya'yı çok sayıda vatandaş davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Erzincanspor taraftarları da tezahüratlarla iş insanına sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Ulukaya, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Karşılamaya katılan vatandaşlar, dünyaca tanınan Erzincanlı iş insanını memleketinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ulukaya'nın Erzincan ziyareti kentte ilgiyle takip edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı