Sadettin Saran, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin davetlisi olarak Galatasaray maçını izleyen Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir araya geldi.

FENERBAHÇE Kulübü'nün davetlisi olarak dün oynanan Galatasaray karşılaşmasını tribünde takip eden Chobani'nin Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, bugün Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada; Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, Gelir Yaratma ve Pazarlama Direktörü ve Chobani'nin üst düzey temsilcileri de hazır bulundu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
