Chicago Bulls'tan üst üste 5. galibiyet

NBA'de Chicago Bulls, evinde oynadığı Philadelphia 76ers'ı 109-102'lik skorla yenerek galibiyet serisini 5'e çıkardı.

NBA'de heyecan 9 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls, United Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 109-102'lik skorla mağlup etti ve üst üste 5, toplamda da 15. galibiyetini kazandı. Chicago'da Tre Jones ile Zach Collins 15'er, Coby White 13 sayı ve Joshua Giddey de 12 sayı, 11 asistle katkı verdi. Ligdeki 13. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Joel Embiid 31 sayı, 5 ribaund, Tyrese Maxey 27 sayı, 8 asist ve Paul George da 15 sayı, 12 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Takımda ayrıca milli basketbolcu Adem Bona da 7 dakika parkede kalırken, 1 sayı ve 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 111 - Miami Heat: 126

Indiana Pacers: 122 - Boston Celtics: 140

Orlando Magic: 105 - Charlotte Hornets: 120

Washington Wizards: 138 - Toronto Raptors: 117

Chicago Bulls: 109 - Philadelphia 76ers: 102

New Orleans Pelicans: 108 - Phoenix Suns: 115

Memphis Grizzlies: 125 - Milwaukee Bucks: 104

Utah Jazz: 131 - Detroit Pistons: 129

Portland Trail Blazers: 103 - Los Angeles Clippers: 119 - İSTANBUL