Joshua Giddey triple double yaptı, Chicago evinde kazandı

Güncelleme:
NBA'de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers'ı 127-111 yenerek 11. galibiyetini elde etti. Joshua Giddey 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple double yaptı. Memphis Grizzlies de Minnesota Timberwolves'u 116-110 yenmeyi başardı.

NBA'de Chicago Bulls, United Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup ederken, Joshua Giddey 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşmayla devam etti. Memphis Grizzlies, Target Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 116-110'luk skorla yenerek 13. galibiyetini elde etti. Memphis'te Jaren Jackson Jr. 28 sayı, 12 ribaund, Jock Landale da 20 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 10. mağlubiyetini alan Minnesota'da ise Julius Randle 21 sayı, Donte DiVincenzo 19 sayı, 11 ribaund ve Rudy Gobert de 16 sayı, 16 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

Joshua Giddey triple double yaptı

Chicago Bulls, United Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup etti ve 11. galibiyetini kazandı. Joshua Giddey 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple double yaparken, Coby White 25 sayı ve Nikola Vucevic de 20 sayıyla eşlik etti. Ligdeki 13. yenilgisini alan Cleveland'da ise Donovan Mitchell 32 sayı ve Jaylon Tyson da 21 sayıyla maçı tamamladı. - İSTANBUL

