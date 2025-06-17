Chelsea, Los Angeles FC'yi iki yarıda bulduğu gollerle devirdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Premier Lig ekibi Chelsea ile Amerika MLS ekibi Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Mercedes Benz stadında oynanan maçı Chelsea 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İKİ YARIDA BULDUĞU GOLLERLE 3 PUAN GELDİ

Chelsea'nin gollerini 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Bu sonuçla Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Los Angeles FC ise puanla tanışamadı. Chelsea bir sonraki maçında Flamengo ile, Los Angeles FC ise Esperance ile karşı karşıya gelecek.