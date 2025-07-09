Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Finale Yükseldi

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Fluminense'yi 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükselen ilk takım oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya ekibi Fluminense ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Chelsea rakibini Joao Pedro'nun 18 ve 56'ncı dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Chelsea'nin finaldeki rakibi yarın TSİ 22.00'de oynanacak PSG – Real Madrid karşılaşmasının ardından belli olacak. Turnuvanın final karşılaşması 13 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumu'nda oynanacak.