Cevdet Ege Mutlu U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Cevdet Ege Mutlu U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Fenerbahçeli milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda, tek çifte A finalinde altın madalya kazandı. Yarışı 06:51.74 derecesiyle birinci tamamladı.

FENERBAHÇELİ milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Polonya'nın Poznan kentinin ev sahipliğinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Cevdet Ege Mutlu, U23 Erkekler 1x(tek çifte) A finalinde elde ettiği 06: 51.74'lük dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı Alman sporcu Oliver Holtz ikinci, Portekizli Diogo Goncolves ise üçüncü tamamladı. Mutlu, 2024 yılında da Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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