Cevdet Ege Mutlu U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

FENERBAHÇELİ milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Polonya'nın Poznan kentinin ev sahipliğinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Cevdet Ege Mutlu, U23 Erkekler 1x(tek çifte) A finalinde elde ettiği 06: 51.74'lük dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı Alman sporcu Oliver Holtz ikinci, Portekizli Diogo Goncolves ise üçüncü tamamladı. Mutlu, 2024 yılında da Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.