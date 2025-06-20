Çeşme'de Motosurf Dünya Şampiyonası Heyecanı

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Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Motosurf Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, 16 farklı ülkeden 80 sporcunun katılımıyla Çeşme'de gerçekleşecek. Canlı yayın D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan yapılacak.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de düzenlenecek olan Motosurf Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, hafta sonu D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Motosurf Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, 16 farklı ülkeden 80 sporcunun katılımıyla Çeşme'de düzenlenecek. Türkiye'yi de farklı kategorilerde 11 sporcu temsil edecek. 21 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak canlı yayın, pazar günü de 13.00'ten itibaren final yarışları ve ödül töreniyle son bulacak. Türkiye Motor Sporları Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bu önemli organizasyon D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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