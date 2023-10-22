Haberler ›› Spor ›› Çeşme Belediyespor Deplasmanda Berabere Kaldı

Çeşme Belediyespor Deplasmanda Berabere Kaldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasman maçında Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu ve puanları paylaştı.