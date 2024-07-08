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Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmamasıyla gündeme gelen milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Büyükekşi ile olaydan bir dakika önce sohbet ettiklerini belirten Cenk, "O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye" dedi. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan tecrübeli golcü, "Kalmak isterim ama önce tatilimi düşüneceğim" ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Takımımız, yurda döndü. Ay-Yıldızlıların golcüsü Cenk Tosun, Milli Takım kampında futbolcularla tokalaşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı.

"BİR DAKİKA ÖNCE SOHBET ETMİŞTİK"

Ekol TV'ye konuşan Cenk, "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusu üzerine "Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye" yanıtını verdi

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusunu ise "Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama önce tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" diyerek cevapladı.

NE OLMUŞTU?

Milli Futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda maçı öncesinde kafilenin konakladığı otelin kapısının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi görmezden gelmişti. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitmişti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Raşid POLAT:

simdi gözümden düstün cenk. oysa elini sıkmadı diye nasılda sevmiştim seni

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Cradle Stone:

CENK TOSUN MÜHEMMEL FUTBOLCU KESİNLLİKLE DEVAM EDİLMELİ BEŞİKTAŞIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN .

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osman Nat:

Hasi ya yine birileri hemen atlayıp erken sevindi

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ilker oymak:

Cenk TOSUN ????????????

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