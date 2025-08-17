Cenk Tosun'un Sakatlığı Belirlendi

Fenerbahçe, Göztepe ile oynanan maçta sakatlanan Cenk Tosun'un sağ kasık bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavisine başlandı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun'un kasık bölgesinin sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

