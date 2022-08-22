Cenk Özkacar Valencia'da Spor Haberleri İspanya La Liga'nın önemli kulüplerinden Valencia, Olympique Lyon'un 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı. İspanya La Liga'nın önemli kulüplerinden Valencia, Olympique Lyon'un 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı. Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon'un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki defans oyuncusu, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı. 1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.Yarın İspanya'ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu Valencia La Liga İspanya Lyon Spor Haberler

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