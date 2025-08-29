Cenk Karace, Karşıyaka Spor Kulübü Altyapısına Destekte Bulundu

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübün altyapısına sponsorluk desteği verdi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kendi firmasıyla kulübe sponsor oldu. İmza törenine Cenk Karace'nin yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, Futbol Altyapı Şube Yöneticileri Murat Cansız ve Hamit Erol katıldı. Sponsorluk anlaşması kapsamında Karace'nin firması 5+1 yıl süreyle altyapı takımlarının forma, malzeme, ulaşım ve çeşitli sağlık giderlerini karşılayacak.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace konuşmasında, "Karşıyaka'ya duyduğumuz sevgi ve inanç, genç yeteneklerimizin yanında olma kararlılığımızı güçlendiriyor. Bu destekle altyapımızın en iyi koşullarda gelişmesini hedefliyoruz ve gelecekte farklı sponsor adaylarına da yol açabilecek bir adım atmış oluyoruz. Bu değere hep birlikte sahip çıkacağız" dedi. Kulüp adına konuşan Ahmet Yimsek ise verilen desteğin altyapı adına çok değerli olduğunu, Karace'ye altyapılarına sundukları fırsatlar için teşekkür ettiklerini dile getirdi. Törende Cenk Karace'ye plaket ve adına özel olarak hazırlanmış forma hediye edildi.