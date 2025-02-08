Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında
Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder, transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kulüp arayışında zorlanıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ünder, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder'e kapılar birer birer kapanıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyordu.
TAKIM BULAMADI
Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Cengiz, rotasını farklı takımlara çevirmişti. Menajerler aracılığı ile Spartak Moskova'ya önerilen Cengiz Ünder, Rus kulübünden ret cevabı alınca hayalleri suya düştü.
6 AY FUTBOL OYNAYAMAYACAK
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sınırlı takıma imza atabilecek Cengiz Ünder, Spartak'ın kendisini reddetmesiyle adeta boşluğa düştü. Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, 6 ay futbol oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.