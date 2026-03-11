Haberler

Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı Haber Videosunu İzle
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli futbolcu Cengiz Ünder'i yeni sezon planları arasında düşünmediği öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'in sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda farklı alternatiflere yönelmek istediği ifade edildi.

GELECEĞİ SEZON SONUNDA NETLEŞECEK

Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise sezon bitiminde netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

E hani cengizi bana verin ligin yıldızı yaparım diyordun noldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bunda futbol bitmiş, amatör liğe gitmeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin dört gözle beklediği tarihler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi