Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama
Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." dedi.
- Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
- Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın tek golünü kaydetti.
- Cengiz Ünder, penaltı kaçırıldığı için maçın farklı sonuçlanabileceğini belirtti.
- Cengiz Ünder, Fenerbahçe derbisini kazanmaya çalışacaklarını söyledi.
- Cengiz Ünder, taraftarlardan özür diledi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ATSAK DAHA FARKLI OLURDU''
Maçı değerlendiren Cengiz Ünder, "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık." dedi.
"DERBİYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Fenerbahçe derbisi ile ilgili de yorum yapan milli oyuncu, Fenerbahçe'yi yenmeye çalışacaklarını ifade ederek, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.