Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATSAK DAHA FARKLI OLURDU''

Maçı değerlendiren Cengiz Ünder, "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık." dedi.

"DERBİYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili de yorum yapan milli oyuncu, Fenerbahçe'yi yenmeye çalışacaklarını ifade ederek, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.