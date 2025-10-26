Haberler

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." dedi.

  • Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
  • Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın tek golünü kaydetti.
  • Cengiz Ünder, penaltı kaçırıldığı için maçın farklı sonuçlanabileceğini belirtti.
  • Cengiz Ünder, Fenerbahçe derbisini kazanmaya çalışacaklarını söyledi.
  • Cengiz Ünder, taraftarlardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATSAK DAHA FARKLI OLURDU''

Maçı değerlendiren Cengiz Ünder, "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık." dedi.

"DERBİYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili de yorum yapan milli oyuncu, Fenerbahçe'yi yenmeye çalışacaklarını ifade ederek, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi

Derbide rakiplerine set dahi vermeden liderliğe oturdular
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.