Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde devam eden şampiyonanın finalinde Hintli Ronak Ronak'ı 2-0 mağlup eden milli sporcu, şampiyon oldu. Cemal Yusuf bu başarıyla üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.