Cem Bölükbaşı sprint yarışını tamamlayamadı - Haberler

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Cem Bölükbaşı sprint yarışını tamamlayamadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cem Bölükbaşı sprint yarışını tamamlayamadı

Formula 2'de yarışan Charouz Racing System pilotu Cem Bölükbaşı, Azerbaycan GP sprint yarışında karıştığı kaza sonucunda yarışı tamamlayamadı.

Formula 2'de yarışan Charouz Racing System pilotu Cem Bölükbaşı, Azerbaycan GP sprint yarışında karıştığı kaza sonucunda yarışı tamamlayamadı.

Formula 2'de heyecan Azerbeycan GP ile devam ediyor. Cem Bölükbaşı'nın 21. sıradan start aldığı sprint yarışı bugün gerçekleştirildi. Yarışa iyi başlayan Bölükbaşı, 21. sıradan 18. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yarış içerisinde yükselişini sürdüren F2 pilotu, son tura 11. sırada girdi. Son turda yaşanan kazadan kaçamayan Cem, Trident pilotu Calan Williams'a çarparak yarışa veda etti. Araçtan çıkartılan Cem Bölükbaşı'nın sağlık durumu ise iyi göründü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cem Bölükbaşı Azerbeycan Azerbaycan Formula 1 Spor Haberler

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