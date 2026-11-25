Celtics, NBA Kupası'nda Wizards'ı 131-116 yenip 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
NBA Kupası'nda Boston Celtics, deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 mağlup ederek dört maçlık yenilgi serisine son verdi. Jayson Tatum 41 sayıyla öne çıkarken Anthony Davis'in 33 sayı, 13 ribauntluk performansı yetmedi; Celtics namağlup, Wizards matematiksel olarak elendi.
Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Kupası'nda Boston Celtics deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 yenerek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Celtics'te Jayson Tatum, 41 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ile galibiyette öne çıkan oyuncu oldu.
Wizards'ta Anthony Davis'in 33 sayı, 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Celtics, NBA Kupası maçlarında namağlup yoluna devam ederken Wizards, matematiksel olarak elendi.
Kaynak: AA