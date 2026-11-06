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Celtic, Beşiktaş'ı 3-2 yenerken O'Neill değişikliklerin sonuç verdiğini söyledi

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UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Celtic, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Teknik direktör Martin O'Neill, maç sonrası yaptığı değişikliklerin sonuç verdiğini ve oyuncularının performansından çok memnun olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan İskoçya ekibi Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill, yaptıkları değişikliklerin sonucunu aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan O'Neill, "Kendimize maç boyunca şanslar oluşturduk ve bu sonuca erişebildik. Takıma söylediğim her şeyi gerçekleştirdiler. Oyuncularım futbolun gereklerini ortaya koydu. Değişiklikler sonuç verdi. Takımın performansından çok memnunum." diye konuştu.

Yaptığı değişikliklerin karşılığını aldığını söyleyen O'Neill, "Bugün kulübeden gelenler üstlerine düşenleri en iyi şekilde yaptılar. Seviyemizi gösterdik. Bu maç ligde ve Avrupa'da neler yapabileceğimizin göstergesi oldu. Her açıdan mükemmel bir galibiyet. Bununla ilgili akıllara takılması gereken bir soru yok. Oyuncuların karakteri, formu ve performansı sorgulanamaz. Bir süredir böyle büyük bir takımın başındayım. Geldiğimden beri büyük performans peşinde koşuyoruz. Çok zor bir maç oynadık. Buradaki tek amacımız golü bulmaktı. Çok fazla pas oyunu oynayarak, topu kontrol ederek golü bulmaya çalıştık. Değişikliklerin arkasında bir dizayn vardı. Olması gereken şeyi oynadık. Böyle büyük Avrupa maçlarına çıkıyorsanız hayal kırıklığına da hazır olmalısınız ama oyuncularım beni hayal kırıklığına uğratmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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