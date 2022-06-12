Celil Yüksel Samsunspor'da - Haberler

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, orta saha oyuncusu Celil Yüksel ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. Dış transferde Alim Öztürk ve Arvydas Novikovas'ı renklerine bağlayan Samsunspor, iç transferde de Moryke Fofana ile sözleşme imzaladı. Samsunspor son olarak Adanaspor'da oynayan Samsunlu oyuncu Celil Yüksel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Memleketine hoş geldin Celil Yüksel. Kulübümüz son olarak Adanaspor A.Ş. forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel ile 3+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fransız hücum oyuncusu Gaetan Laura ile de anlaşmaya varan Samsunspor'un transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor